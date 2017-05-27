 Eyigüngör de bana vuracaktı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Eyigüngör de bana vuracaktı

    Eyigüngör de bana vuracaktı

    YDÜ Başkanı ’e tokat davasında ifade veren , onun da kendisine vurmak istediğini söyledi.

    F.Bahçe Başkanı 'ın, Kadınlar Basketbol play-off final maçında Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı 'e yönelik hareketi nedeniyle "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Başkan Yıldırım, 3 sayfalık ifadesinde Eyigüngör'ün, maça alınmayacakları yönündeki söylemleri ve salonda edilen küfürlere ilişkin sorularına normalmiş gibi davranması üzerine olayın gerçekleştiğini kaydetti.

    YUMRUK ATMADIM
    Eyigüngör'ün de kendisine vurmak istediğini, elini kaldırarak salladığını ancak kendisini çekmesi üzerine isabet etmediğini belirten Yıldırım, YDÜ başkanının kesinlikle gözüne yumruk atılmadığını söylediğini anlattı.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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