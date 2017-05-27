Eyigüngör de bana vuracaktı
YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat davasında ifade veren Aziz Yıldırım, onun da kendisine vurmak istediğini söyledi.
YUMRUK ATMADIM
Eyigüngör'ün de kendisine vurmak istediğini, elini kaldırarak salladığını ancak kendisini çekmesi üzerine isabet etmediğini belirten Yıldırım, YDÜ başkanının kesinlikle gözüne yumruk atılmadığını söylediğini anlattı.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:41
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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