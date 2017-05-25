 Defoe feshetti gözler Lens’te – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Defoe feshetti gözler Lens’te

    Defoe feshetti gözler Lens’te
    F.Bahçe'de Jeremain Lens'in yeni sezonda kalıp kalmayacağı merak edilirken, benzer durumdaki Jeremain Defoe, sözleşmesindeki maddeyi kullanarak Premier Lig'den düşen Sunderland ile kontratını feshetti. Bu sezon 19 gol atan 34 yaşındaki yıldızın, bedelsiz olarak eski kulübü Bournemouth'a gideceği belirtildi. Lens'in de Sunderland ile görüştükten sonra rotasını çizmesi bekleniyor.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:25
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