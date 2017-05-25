Bedava geliyor!
Fransız basını, Lyon’un Valbuena’yı yıllık 6 milyon euro maliyeti nedeniyle bedelsiz bırakabileceğini yazdı.
ALEX ETKiSi Mi YAPACAK, YOKSA DiEGO MU?
Hem kanatlarda hem de 10 numara bölgesinde oynayabilen Valbuena ne kadar faydalı olabilecek hep birlikte göreceğiz. Alex etkisi mi yapacak yoksa Diego etkisi mi? Umarım başarılı olur çünkü Fenerbahçe taraftarının artık, "10 numara alın" demeye takati kalmadı!
PEPE VE KARAMOH'UN PEŞİNDE
Daha önce F.Bahçe'nin Lyon'a 2 milyon euro vereceği vurgulanıyordu. Öte yandan Lyon'un Valbuena'nın yerine F.Bahçe'nin de istediği Nicolas Pepe (21) ile Yann Karamoh'un (18) peşinde olduğu bildirildi. Fildişili kanat oyuncularından Pepe Angers'da, Karamoh ise Caen'de oynuyor.
EMRE BOL
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:27
-
Yanal’la devam
Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
-
Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
-
Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
Bedava geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.