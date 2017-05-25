Bedava geliyor!

Fransız basını, Lyon’un Valbuena’yı yıllık 6 milyon euro maliyeti nedeniyle bedelsiz bırakabileceğini yazdı.

Fransız basınında, Mathieu Valbuena haberleri hız kesmiyor. L'Equipe önceki gün Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu ile anlaştığını açıklamıştı. Dün ise Lyon'un yıllık brüt maliyeti 6 milyon euro olan, yüzde 20 kesintisi düşüldüğünde 4.8 milyon euro net para kazanan Valbuena'yı bonservis bedeli talep etmeden bırakabileceği belirtildi.



ALEX ETKiSi Mi YAPACAK, YOKSA DiEGO MU?

Hem kanatlarda hem de 10 numara bölgesinde oynayabilen Valbuena ne kadar faydalı olabilecek hep birlikte göreceğiz. Alex etkisi mi yapacak yoksa Diego etkisi mi? Umarım başarılı olur çünkü Fenerbahçe taraftarının artık, "10 numara alın" demeye takati kalmadı!



PEPE VE KARAMOH'UN PEŞİNDE

Daha önce F.Bahçe'nin Lyon'a 2 milyon euro vereceği vurgulanıyordu. Öte yandan Lyon'un Valbuena'nın yerine F.Bahçe'nin de istediği Nicolas Pepe (21) ile Yann Karamoh'un (18) peşinde olduğu bildirildi. Fildişili kanat oyuncularından Pepe Angers'da, Karamoh ise Caen'de oynuyor.





EMRE BOL