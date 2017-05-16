 Üste para istiyor! – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Üste para istiyor!

    Üste para istiyor!

    tarihinin en büyük 'hayal kırıklığı' transferleri arasına adını yazdıran 'nin menajeri Kees Vos'un ayrılmak için para istediği iddia edildi.

    Yönetimle bir görüşme yapan Vos'un, "Van Persie'ye Endonezya'dan bir teklif var ama kabul etmedi. Kuyt gibi Feyenoord'a dönmek istiyor. Bonservisini bedelsiz bırakır ve üste 4 milyon euro verirseniz gidecek. Aksi halde kontratını burada tamamlamayı planlıyor" dediği ileri sürüldü. Sarı-lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi olan RVP, formasıyla 80 resmi maçta 34 gol attı. Persie, bu maçların 52'sinde ilk 11'de başladı.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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