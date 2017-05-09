Kjaer imzayı atıyor
Danimarkalı stoper, Fenerbahçe’den kesin olarak ayrılıyor. Kjaer, Serie A ekibi Milan’la görüşmek için dün yönetimden izinli olarak Çizme'ye uçtu.
Fenerbahçe, yeni sezonda transferlere kaynak oluşturmak için Simon Kjaer'i satma kararı almıştı. Bu karar, 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncuya da bildirildi. Kjaer'den beklenen para en az 10 milyon euro. Yönetim, bu parayı veren kulüp olursa görüşme yapabileceğini Kjaer'e aktardı. 28 yaşındaki başarılı stopere Hull City, Marsilya ve Milan kulüpleri talip oldu. Milan, oyuncuyla bağlantı kurup görüşme talep etti. Yönetimin de iznini alan Kjaer, dünkü idmanın ardından Milan'la masaya oturmak için Milano'ya uçtu. Sürpriz bir iddia daha geldi; Kjaer'in Milan'ın yanı sıra Juventus'la da bir görüşme yapabileceği bildirildi. Kjaer, Serie A'da daha önce iki sezon Palermo forması giymişti.
MENAJERİNDEN: 'YORUM YOK'
Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, transfer söylentileri için yorum yapmaktan kaçındı. Beck, "Şu anda herhangi bir kulüp hakkında konuşmak istemiyorum. Ancak Simon'un bir gün Ligue 1'e dönmesi imkansız değil. Orada geçirdiği 2 senede mutluydu. Bu yaz için konuşacak olursak, tek söyleyebileceğim Simon'un Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesinin olduğudur. Şu an elimizdeki tek somut gerçek budur" şeklinde konuştu.
MENAJERİNDEN: 'YORUM YOK'
Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, transfer söylentileri için yorum yapmaktan kaçındı. Beck, "Şu anda herhangi bir kulüp hakkında konuşmak istemiyorum. Ancak Simon'un bir gün Ligue 1'e dönmesi imkansız değil. Orada geçirdiği 2 senede mutluydu. Bu yaz için konuşacak olursak, tek söyleyebileceğim Simon'un Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesinin olduğudur. Şu an elimizdeki tek somut gerçek budur" şeklinde konuştu.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 03:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Kjaer imzayı atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.