 Kjaer imzayı atıyor – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Kjaer imzayı atıyor

    Kjaer imzayı atıyor

    Danimarkalı stoper, ’den kesin olarak ayrılıyor. Kjaer, Serie A ekibi ’la görüşmek için dün yönetimden izinli olarak Çizme'ye uçtu.

    , yeni sezonda transferlere kaynak oluşturmak için 'i satma kararı almıştı. Bu karar, 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncuya da bildirildi. Kjaer'den beklenen para en az 10 milyon euro. Yönetim, bu parayı veren kulüp olursa görüşme yapabileceğini Kjaer'e aktardı. 28 yaşındaki başarılı stopere Hull City, Marsilya ve kulüpleri talip oldu. Milan, oyuncuyla bağlantı kurup görüşme talep etti. Yönetimin de iznini alan Kjaer, dünkü idmanın ardından Milan'la masaya oturmak için Milano'ya uçtu. Sürpriz bir iddia daha geldi; Kjaer'in Milan'ın yanı sıra Juventus'la da bir görüşme yapabileceği bildirildi. Kjaer, Serie A'da daha önce iki sezon Palermo forması giymişti.

    MENAJERİNDEN: 'YORUM YOK'
    Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, transfer söylentileri için yorum yapmaktan kaçındı. Beck, "Şu anda herhangi bir kulüp hakkında konuşmak istemiyorum. Ancak Simon'un bir gün Ligue 1'e dönmesi imkansız değil. Orada geçirdiği 2 senede mutluydu. Bu yaz için konuşacak olursak, tek söyleyebileceğim Simon'un Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesinin olduğudur. Şu an elimizdeki tek somut gerçek budur" şeklinde konuştu.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:19
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