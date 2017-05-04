 Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Fener'e rüzgarın oğlu:

    Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas

    Sarı-lacivertliler, Manchester City ile 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki ile temaslara başladı. Yönetim, Lens ile anlaşamama ihtimalini de göze alarak yıldız futbolcunun transferini bitirmek istiyor.

    Fenerbahçe yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Jesus Navas ile temasa geçti. 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, orta sahanın sağında oynuyor. Fenerbahçe'de Lens hem sağ hem de sol kanatta oynayabiliyor. Sarı-lacivertliler, bu transferi gerçekleştirirse Navas sağ, Lens ise sol kanatta oynayacak. Yönetim, Lens'in transferinde sorun yaşanması ihtimalini de göze alarak bu transfere ağırlık veriyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona ereceği için bonservis bedeli ödenmeyecek. Fenerbahçe, UEFA'nın finansal fair-play kriterleri nedeniyle de bu transferi bir an önce bitirmek istiyor.

    GUARDIOLA İLE BÜYÜK SORUNLAR YAŞIYOR
    Navas cephesinde ise Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. İspanyol futbolcu, Manchester City'nin yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Navas'ın Manchester United'ın teknik patronu Pep Guardiola ile sorunları var. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günlerde, "Navas'ı gelecek sezon sağ bek oynatmak istiyorum" açıklaması yaptı. Bu açıklamalardan sonra Navas, City ile ipleri kopardı ve takımdan ayrılmaya karar verdi. , bu sezon Manchester City ile toplamda 52 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol ve 10 asist üretti.

    Kaynak: Takvim
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:30
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