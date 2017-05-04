Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas
Sarı-lacivertliler, Manchester City ile 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki Jesus Navas ile temaslara başladı. Yönetim, Lens ile anlaşamama ihtimalini de göze alarak yıldız futbolcunun transferini bitirmek istiyor.
Fenerbahçe yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Jesus Navas ile temasa geçti. 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, orta sahanın sağında oynuyor. Fenerbahçe'de Lens hem sağ hem de sol kanatta oynayabiliyor. Sarı-lacivertliler, bu transferi gerçekleştirirse Navas sağ, Lens ise sol kanatta oynayacak. Yönetim, Lens'in transferinde sorun yaşanması ihtimalini de göze alarak bu transfere ağırlık veriyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona ereceği için bonservis bedeli ödenmeyecek. Fenerbahçe, UEFA'nın finansal fair-play kriterleri nedeniyle de bu transferi bir an önce bitirmek istiyor.
GUARDIOLA İLE BÜYÜK SORUNLAR YAŞIYOR
Navas cephesinde ise Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. İspanyol futbolcu, Manchester City'nin yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Navas'ın Manchester United'ın teknik patronu Pep Guardiola ile sorunları var. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günlerde, "Navas'ı gelecek sezon sağ bek oynatmak istiyorum" açıklaması yaptı. Bu açıklamalardan sonra Navas, City ile ipleri kopardı ve takımdan ayrılmaya karar verdi. Jesus Navas, bu sezon Manchester City ile toplamda 52 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol ve 10 asist üretti.
Kaynak: Takvim
GUARDIOLA İLE BÜYÜK SORUNLAR YAŞIYOR
Navas cephesinde ise Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. İspanyol futbolcu, Manchester City'nin yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Navas'ın Manchester United'ın teknik patronu Pep Guardiola ile sorunları var. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günlerde, "Navas'ı gelecek sezon sağ bek oynatmak istiyorum" açıklaması yaptı. Bu açıklamalardan sonra Navas, City ile ipleri kopardı ve takımdan ayrılmaya karar verdi. Jesus Navas, bu sezon Manchester City ile toplamda 52 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol ve 10 asist üretti.
Kaynak: Takvim
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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