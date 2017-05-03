Kaptan, Fenerbahçe'yi unutmadı
Fenerbahçe'de efsaneleşen Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübün kuruluş yıldönümünü unutmadı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:42
- Jeremain Lens kıymete bindi
Toplam 5
Yorum
ali sen beşiktaşın mali tablosu çok mu iyi sanıyorsun şu an lidersiniz diye ört bas ediliyor açıp bir bak fenerin 3 kadar dış borcunuz var
- Şenol Güneş'ten galibiyet reçetesi
Toplam 19
Yorum
garagartal tolgay arslan onumuzdekı seneler besıktasın en buyuk kazancı olacak.adama sabret bıraz.nedır bu tolgay arslan dusmanlıgı anlamadık yanı...
- Şenol Güneş'ten galibiyet reçetesi
Toplam 19
Yorum
garagartal oguzhan hep kotu ama forması garantı.tolgay arslana doksan dakıka sabredemıosun.bır mac sabrettın adam 2 asıst yaptı.yeter hoca yeter
Kaptan, Fenerbahçe'yi unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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