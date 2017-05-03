 Kaptan, Fenerbahçe'yi unutmadı – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Kaptan, Fenerbahçe'yi unutmadı

    Kaptan, Fenerbahçe'yi unutmadı

    Fenerbahçe'de efsaneleşen Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübün kuruluş yıldönümünü unutmadı.

    Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve kaptanlık yapan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübün 110. kuruluş yıldönümünü unutmadı. Sosyal medya hesabından "Efsane 110 yaşında" yazılı bir görsel paylaşan sarı-lacivertli takımın efsane kaptanı, "Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek... Çok yaşa Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:42
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