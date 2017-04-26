 Yarın Kjaer zirvesi var – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Yarın Kjaer zirvesi var

    Yarın Kjaer zirvesi var

    ’nin iki yetkilisi, Danimarkalı oyuncunun transferi için İstanbul’a geliyor.

    yönetimi, geçen hafta Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers aracılığıyla Simon Kjaer'e talip olan Hull City'ye randevu verdi. İngiliz ekibinin kulüp sekreteri David Beeby ile asistanı Bronwen Walker'ın yarın İstanbul'da olacakları bildirildi. Beeby ve asistanın Inter'den kiraladıkları Andrea Rannochia'nın yerine düşündükleri Danimarkalı futbolcu için Fenerbahçe'ye 9-10 milyon euro civarında bir teklif sunacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin Kjaer için gelecek iki İngiliz yetkiliyi en üst düzeyde ağırlamayacağı da gelen bilgiler arasında.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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