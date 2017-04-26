Yarın Kjaer zirvesi var
Hull City’nin iki yetkilisi, Danimarkalı oyuncunun transferi için İstanbul’a geliyor.
Fenerbahçe yönetimi, geçen hafta Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers aracılığıyla Simon Kjaer'e talip olan Hull City'ye randevu verdi. İngiliz ekibinin kulüp sekreteri David Beeby ile asistanı Bronwen Walker'ın yarın İstanbul'da olacakları bildirildi. Beeby ve asistanın Inter'den kiraladıkları Andrea Rannochia'nın yerine düşündükleri Danimarkalı futbolcu için Fenerbahçe'ye 9-10 milyon euro civarında bir teklif sunacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin Kjaer için gelecek iki İngiliz yetkiliyi en üst düzeyde ağırlamayacağı da gelen bilgiler arasında.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
Yarın Kjaer zirvesi var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.