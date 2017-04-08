 F.Bahçe peşinde – Fotomaç – 08 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe peşinde

    F.Bahçe peşinde

    Ukrayna medyasının “F.Bahçe’ye gidecek” diye yazdığı için yeni iddia... Schalke’de kiralık oynayan, bonservisi ise Sevilla’da olan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajerinin F.Bahçe ile görüşmek için önümüzdeki hafta İstanbul’a geleceği belirtildi.

    2019'a kadar Sevilla'nın futbolcusu olan ama Schalke'de kiralık forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sarı- lacivertlilerin teklifi sıcak baktığı vurgulanıyor.

    MENAJERİ GELİYOR
    Son iddia ise Ukraynalı yıldızın menajeri Jose Baster'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip sarı-lacivertli yetkililerle görüşme yapacağı şeklinde... Sevilla'nın geçen sezon Dnipro'dan bonservissiz renklerine kattığı oyuncu, bu sezonun başında Schalke'ye kiralanmıştı. 60 kez Ukrayna Milli Takımı forması giyen Konoplyanka, Schalke'de 16 lig maçında 1 gol-1 asistle oynadı.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.