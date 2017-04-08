F.Bahçe peşinde
Ukrayna medyasının “F.Bahçe’ye gidecek” diye yazdığı Yevhen Konoplyanka için yeni iddia... Schalke’de kiralık oynayan, bonservisi ise Sevilla’da olan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajerinin F.Bahçe ile görüşmek için önümüzdeki hafta İstanbul’a geleceği belirtildi.
2019'a kadar Sevilla'nın futbolcusu olan ama Schalke'de kiralık forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sarı- lacivertlilerin teklifi sıcak baktığı vurgulanıyor.
MENAJERİ GELİYOR
Son iddia ise Ukraynalı yıldızın menajeri Jose Baster'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip sarı-lacivertli yetkililerle görüşme yapacağı şeklinde... Sevilla'nın geçen sezon Dnipro'dan bonservissiz renklerine kattığı oyuncu, bu sezonun başında Schalke'ye kiralanmıştı. 60 kez Ukrayna Milli Takımı forması giyen Konoplyanka, Schalke'de 16 lig maçında 1 gol-1 asistle oynadı.
MENAJERİ GELİYOR
Son iddia ise Ukraynalı yıldızın menajeri Jose Baster'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip sarı-lacivertli yetkililerle görüşme yapacağı şeklinde... Sevilla'nın geçen sezon Dnipro'dan bonservissiz renklerine kattığı oyuncu, bu sezonun başında Schalke'ye kiralanmıştı. 60 kez Ukrayna Milli Takımı forması giyen Konoplyanka, Schalke'de 16 lig maçında 1 gol-1 asistle oynadı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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