Van Persie demiri büktü

Milli araya Konyaspor mağlubiyetiyle giren Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Karabükspor karşısında moral buldu. Karabük Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve hakem Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmayı sarı-lacivertliler tek golle kazanarak puanını 47'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı.

İki takımın da etkili pozisyona girdiği ve kaleciler Fabiano Riberio ile Ahmet Şahin'in kurtarışlarıyla uzun süre dengede giden karşılaşmada tek golü Robin Van Persie kaydetti.

Son golünü 11. haftada Galatasaray'a karşı atan Hollandalı yıldız uzun süren suskunluğunu bozarak Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak.



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Hollandalı teknik adam, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Roman Neustaedter, Ozan Tufan ve Jose Fernandao'nun yerine, Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Robin van Persie'yi oynattı.

Sarı-lacivertli ekip, Fabiano, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Lens, Alper, Chahechouhe ve Van Persie 11'iyle sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de, Ertuğrul Taşkıran, Ozan Tufan, Sow, Şener Özbayraklı, Volkan Şen, İsmail Köybaşı ve Neustaedter ise yedek kulübesinde şans bekledi.

LENS VE KJAER DÖNDÜ

Babasının cenazesine katıldığı için Atiker Konyaspor maçında oynayamayan Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, formasına kavuştu.

Ligde 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından sonra babasının cenaze töreni için Surinam'a giden Lens, 21 gün sonra Kardemir Karabükspor maçıyla sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

Atiker Konyaspor'la oynanan maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Danimarkalı stoper Kjaer de tekrar ilk 11'deki yerine döndü.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor karşısına 2 eksikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, kolu kırıldığı için sezonu kapatan Jose Fernandao'nun yanı sıra kaleci Volkan Demirel, Karabük'e getirilmedi. Volkan sakatlığının ardından antrenmanlara başlasa da bu maçta riske edilmedi.

Teknik direktör Dick Advocaat, bu iki ismin yanı sıra Emmanuel Emenike, Miroslav Stoch, Salih Uçan, Oleksandr Karavaiev'i 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA 3 EKSİK

Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe karşısında sakatlıklar nedeniyle 3 futbolcusundan faydalanamadı.

Sakat olan defans oyuncusu Kerim Zengin, maç kadrosundaki yerini alamadı. Son yapılan antrenmanda sakatlanan Abdou Razack Traore ile Ermin Zec'i riske atmayan teknik direktör Zoran Barisic, bu iki oyuncuyu da kadroya dahil etmedi.

Ev sahibi ekibin çalıştırıcısı, ligin 25. haftasında deplasmanda oynadıkları Medipol Başakşehir maçında sahaya sürdüğü kadroda 3 değişiklik yaptı.

Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de mücadele eden Gaman, Traore ve Poko'nun yerine Latovlevici, Skulason ve Lazarevic şans buldu.

Kardemir Karabükspor maça Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Skulason, Ceyhun Gülselam, Bliznichenko, Tanase, Lazarevic ve Seleznov 11'iyle başladı.

Kırmızı-mavililerin yedek kulübesinde ise Ercüment Kafkasyalı, Gaman, İlhan Depe, Yatabare, Poko, Serdar Deliktaş ve Fatih Atik oturdu.

Öte yandan, 14 bin kişi kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nı Kardemir Karabüksporlu taraftarlar doldurdu. Fenerbahçe taraftarı da tribünde kendine ayrılan bölümde yerini aldı.