Emenike Ada’da takım arıyor

Kendine takım bulması istenen Nijeryalı forvetin, İngiltere’ye gittiği ve Fulham’la transferi için masaya oturacağı ileri sürüldü.

Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Emmanuel Emenike'nin Londra'ya gittiği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun burada Fulham'lı yöneticilerle bir araya geleceği belirtiliyor. Fenerbahçe ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan Emenike kalması halinde 2.5 milyon euro daha kazanacak. Yönetimin, Emenike'ye Fulham'la anlaşması durumunda bonservisini alacaklarına karşılık bedelsiz olarak verme sözü verdiği öğrenildi.