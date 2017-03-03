 Hedef adam Hasan Ali – Fotomaç – 03 Mart 2017
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HEPSİ
    03 Mart 2017, Cuma
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    Hedef adam Hasan Ali

    Hedef adam Hasan Ali
    Kadir Has Stadı'nda dün akşam hedefteki adam 'dı. 2009-12 sezonları arasında Kayserispor forması giyen F.Bahçeli futbolcu, bir pozisyon sonrası ev sahibi taraftarlarla diyaloğa girdi. Yıldız futbolcu, bitiş düdüğüne kadar da topla her buluştuğunda Kayserispor tribünleri tarafından ıslıklandı.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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