Hayat öpücüğü
Brezilyalı yıldız, 5 maçtır kazanamayan takımına hayat verdi. Kadir Has’ta iki kez rakip fileleri havalandıran sambacı, golleri ve futboluyla Fenerbahçe’nin galibiyetinde başroldeydi.
Avrupa ve ligde üst üste başarısız sonuçlar alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda güldü. 5 maçtır galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, kupa yarı final ilk maçında zafere ulaştı. Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında aldığı galibiyette de tartışmasız başrolü Fernandao oynadı. Rakip savunmaya zor anlar yaşatan Brezilyalı yıldız, 45+1'de perdeyi açmayı başardı. 71. dakikada da orta alanda kaptığı topu Mehmet Topal'la buluşturan Fernandao, yaptığı hızlı koşuyla bir kez daha ağları havalandırmayı başardı.
SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Oyunda kaldığı süre içinde takımı adına en iyi isim olan Fernandao, 73. dakikada da yerini Sow'a bıraktı. Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Fernandao, "Önceki maçlarda istemediğimiz sonuçlar alıp, taraftarlarımızı üzmüştük. Umarım bu galibiyet bizim için yeni bir başlangıç olur. Bugün (dün) tüm takım galibiyete konsantre olduk ve deplasmanda istediğimizi aldık. Benim attığım gollerden çok takımımın kazanması daha önemli. Hem ligde hem de kupada son ana kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Oyunda kaldığı süre içinde takımı adına en iyi isim olan Fernandao, 73. dakikada da yerini Sow'a bıraktı. Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Fernandao, "Önceki maçlarda istemediğimiz sonuçlar alıp, taraftarlarımızı üzmüştük. Umarım bu galibiyet bizim için yeni bir başlangıç olur. Bugün (dün) tüm takım galibiyete konsantre olduk ve deplasmanda istediğimizi aldık. Benim attığım gollerden çok takımımın kazanması daha önemli. Hem ligde hem de kupada son ana kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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