 Asist kralı Lens – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Asist kralı Lens

    Asist kralı Lens
    'nin ile bulduğu golün mimarı Hollandalı yıldız Jeremain Lens'ti. Rakip savunmanın dalgınlığından faydalanan Lens, kazanılan serbest atışı hızlı bir şekilde kullandı. Fernandao da kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı. Lens de 22. resmi maçında 11. asistini yaptı.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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