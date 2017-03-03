Asist kralı Lens
Fenerbahçe'nin Fernandao ile bulduğu golün mimarı Hollandalı yıldız Jeremain Lens'ti. Rakip savunmanın dalgınlığından faydalanan Lens, kazanılan serbest atışı hızlı bir şekilde kullandı. Fernandao da kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı. Lens de 22. resmi maçında 11. asistini yaptı.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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Toplam 1
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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