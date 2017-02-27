 Kayserispor mesaisi başladı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Kayserispor mesaisi başladı

    Kayserispor mesaisi başladı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 2 Mart Perşembe günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat yönetiminde saat 14.00'te başlayan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.

    Fenerbahçemiz, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:49
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