Kayserispor mesaisi başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 2 Mart Perşembe günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat yönetiminde saat 14.00'te başlayan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.
Fenerbahçemiz, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Fenerbahçemiz, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:49
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