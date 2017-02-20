 ‘Hasan Ali’ tepkisi – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    ‘Hasan Ali’ tepkisi

    ‘Hasan Ali’ tepkisi
    F.Bahçe Teknik Direktörü 'ın maçın 85. dakikasında yaptığı değişiklik büyük tartışma yarattı. Hollandalı çalıştırıcı, bu dakikada Volkan Şen'i oyundan alıp takımın sol beklerinden Hasan Ali'yi "kurtarıcı" diye oyuna dahil etti. Tribünlerde homurdanmalar olurken, "Karavaiev ve Aatıf'ı 18'e bile almayıp, ikinci bir sol bekle maçı kazanmaya çalışmak hangi akla sığar" yorumları yapıldı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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