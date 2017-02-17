Turu geçeceğiz
Krasnodar'ın hocası Igor Shalimov'un 90 dakika sonunda aklı İstanbul'daydı! Rövanş için sıkı bir hazırlık dönemine gireceklerini belirten Rus teknik adam, "Umarım daha iyi olacağız. Fenerbahçe ile taraftarı önünde zor bir karşılaşmaya çıkacağımızı biliyoruz. Bu maçtan daha iyi bir şekilde İstanbul'daki rövanşa çıkacağız. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarfetti.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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