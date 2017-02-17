 Turu geçeceğiz – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Turu geçeceğiz

    Turu geçeceğiz
    'ın hocası 'un 90 dakika sonunda aklı İstanbul'daydı! Rövanş için sıkı bir hazırlık dönemine gireceklerini belirten Rus teknik adam, "Umarım daha iyi olacağız. Fenerbahçe ile taraftarı önünde zor bir karşılaşmaya çıkacağımızı biliyoruz. Bu maçtan daha iyi bir şekilde İstanbul'daki rövanşa çıkacağız. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarfetti.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:47
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