 Stat büyüledi – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Stat büyüledi

    Stat büyüledi
    Dünkü maçın oynandığı Krasnodar Arena dikkat çekti. Bir Türk inşaat şirketi tarafından yapılan stattaki soyunma odalarından tribünlerine kadar çok şık ve modern bir donanım sahip olmasıyla dikkat çekti. 40 ayda tamamlanan stadın 34 bin kişilik kapasitesi 2018 Dünya Kupası için 40 bine de çıkarılabilecek.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:04
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