Stat büyüledi
Dünkü maçın oynandığı Krasnodar Arena dikkat çekti. Bir Türk inşaat şirketi tarafından yapılan stattaki soyunma odalarından tribünlerine kadar çok şık ve modern bir donanım sahip olmasıyla dikkat çekti. 40 ayda tamamlanan stadın 34 bin kişilik kapasitesi 2018 Dünya Kupası için 40 bine de çıkarılabilecek.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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