 Martta karar verecek – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Martta karar verecek

    Martta karar verecek

    Sarı-lacivetlilerin sözleşmesini yenilemek istediği teknik direktör , gelecek ay kararını verecek.

    Krasnodar maçı öncesi Rus basına konuşan Hollandalı hoca, Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifi yaptığını belirtip, "Henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Fenerbahçe harika bir kulüp ama benim de artık ailemi düşünme vaktim geldi. Yeterince para kazandım. Ancak ailemi ve arkadaşlarımı göremiyorum. Fenerbahçe çalıştığım takımlar arasında en çok beklentiye sahip olan kulüp. Stattaki atmosfer harika. Şu anda geleceğime karar vermiş değilim. Mart ayında kararımı vereceğim" sözlerini sarfetti.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
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