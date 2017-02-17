Martta karar verecek
Sarı-lacivetlilerin sözleşmesini yenilemek istediği teknik direktör Dick Advocaat, gelecek ay kararını verecek.
Krasnodar maçı öncesi Rus basına konuşan Hollandalı hoca, Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifi yaptığını belirtip, "Henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Fenerbahçe harika bir kulüp ama benim de artık ailemi düşünme vaktim geldi. Yeterince para kazandım. Ancak ailemi ve arkadaşlarımı göremiyorum. Fenerbahçe çalıştığım takımlar arasında en çok beklentiye sahip olan kulüp. Stattaki atmosfer harika. Şu anda geleceğime karar vermiş değilim. Mart ayında kararımı vereceğim" sözlerini sarfetti.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Martta karar verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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