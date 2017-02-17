İşte merak edilen o isim
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, dünkü maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Krasnodar'dan bir ismi kadromda görmek istiyorum" sözünü sarfetmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, dünkü maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Krasnodar'dan bir ismi kadromda görmek istiyorum" sözünü sarfetmişti. Hollandalı hocanın istediği futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın Rus ekibinde forma giyen golcü Fedor Smolov'a göz diktiği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Krasnodar ile çıktığı 19 resmi maçta 15 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
İşte merak edilen o isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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