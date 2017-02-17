 İşte merak edilen o isim – Fotomaç – 17 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İşte merak edilen o isim

    İşte merak edilen o isim

    Teknik Direktörü , dünkü maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Krasnodar'dan bir ismi kadromda görmek istiyorum" sözünü sarfetmişti.

    Teknik Direktörü , dünkü maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Krasnodar'dan bir ismi kadromda görmek istiyorum" sözünü sarfetmişti. Hollandalı hocanın istediği futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın Rus ekibinde forma giyen golcü 'a göz diktiği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Krasnodar ile çıktığı 19 resmi maçta 15 kez rakip fileleri havalandırdı.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte merak edilen o isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.