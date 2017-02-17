 İki kötü haber – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    İki kötü haber

    İki kötü haber

    Disiplin Kurulu Bursaspor ile deplasmanda oynanan maçtaki kötü tezüharat nedeniyle 75 bin TL ceza verdi, Başkan Yıldırım’ın hak mahrumiyeti de onandı.

    F.Bahçe için dün iki kötü haber birden geldi. , sarı-lacivertlilere Bursaspor ile deplasmanda oynanan maçta taraftanının kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle 45 bin TL ve taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle de 30 bin TL ceza verdi. Ayrıca o maçta yer alan taraftarların kartları bloke edildi.

    YILDIRIM'A ŞOK HABER
    Öte yandan Tahkim Kurulu, PFDK'nın F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a spormetliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verdiği 90 gün hak mahrumiyeti ve 60 bin TL ceza için yapılan itirazı reddetti. Böylece Yıldırım'ın cezası kesinleşmiş oldu.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:03
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