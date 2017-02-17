İki kötü haber
Disiplin Kurulu Bursaspor ile deplasmanda oynanan maçtaki kötü tezüharat nedeniyle 75 bin TL ceza verdi, Başkan Yıldırım’ın hak mahrumiyeti de onandı.
F.Bahçe için dün iki kötü haber birden geldi. PFDK, sarı-lacivertlilere Bursaspor ile deplasmanda oynanan maçta taraftanının kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle 45 bin TL ve taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle de 30 bin TL ceza verdi. Ayrıca o maçta yer alan taraftarların kartları bloke edildi.
YILDIRIM'A ŞOK HABER
Öte yandan Tahkim Kurulu, PFDK'nın F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a spormetliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verdiği 90 gün hak mahrumiyeti ve 60 bin TL ceza için yapılan itirazı reddetti. Böylece Yıldırım'ın cezası kesinleşmiş oldu.
YILDIRIM'A ŞOK HABER
Öte yandan Tahkim Kurulu, PFDK'nın F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a spormetliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verdiği 90 gün hak mahrumiyeti ve 60 bin TL ceza için yapılan itirazı reddetti. Böylece Yıldırım'ın cezası kesinleşmiş oldu.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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