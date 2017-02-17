Chelsea gurur verir
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, adının sıklıkla Chelsea ile anılmasının kendisine gurur verdiğini söyledi. Goal.com'a konuşan Kjaer, "Chelsea dedikoduları işimi iyi kaptığımı gösterir. Ancak Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve şu an tamamen buraya odaklıyım. Elimden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyorum. Chelsea ile anılmam beni gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Chelsea gurur verir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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