 Chelsea gurur verir – Fotomaç – 17 Şubat 2017 Chelsea gurur verir" /> Chelsea gurur verir" />
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HEPSİ
    17 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    gurur verir

    Chelsea gurur verir
    'nin Danimarkalı stoperi , adının sıklıkla ile anılmasının kendisine gurur verdiğini söyledi. Goal.com'a konuşan Kjaer, "Chelsea dedikoduları işimi iyi kaptığımı gösterir. Ancak Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve şu an tamamen buraya odaklıyım. Elimden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyorum. Chelsea ile anılmam beni gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:07
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