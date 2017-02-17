Bu taraftar çok özel
Krasnodar maçının 72. dakikasında oyuna dahil olan F.Bahçe'nin gol silahı Fernandao, karşılaşma öncesi FOXSports.com'a önemli açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilere transfer olmasının kariyerinde büyük önem taşıdığını belirten Brezilyalı, "Buradaki taraftarlar gerçekten çok özel. Bazen bir imza alabilmek için arabamın peşinden bile koşuyorlar. Brezilya'ya ne zaman dönerim bilemem. Bu sadece Bahia için olabilir" diye dedi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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