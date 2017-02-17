 Bu taraftar çok özel – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Bu taraftar çok özel

    Bu taraftar çok özel
    Krasnodar maçının 72. dakikasında oyuna dahil olan F.Bahçe'nin gol silahı , karşılaşma öncesi FOXSports.com'a önemli açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilere transfer olmasının kariyerinde büyük önem taşıdığını belirten Brezilyalı, "Buradaki taraftarlar gerçekten çok özel. Bazen bir imza alabilmek için arabamın peşinden bile koşuyorlar. Brezilya'ya ne zaman dönerim bilemem. Bu sadece Bahia için olabilir" diye dedi.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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