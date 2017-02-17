3 maçlık seri sona erdi
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda Manchester United'ı 4-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, daha sonra çıktığı Manchester (2-1), Zorya (2-0) ve Feyenoord (1-0) mücadelelerini kazandı. Krasnodar'a 1-0 yenilen Kanarya, hem rövanş için avantaj yakalayamadı hem de 3 maçlık galibiyet serisi bitti.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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