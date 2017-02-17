 3 maçlık seri sona erdi – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    3 maçlık seri sona erdi

    3 maçlık seri sona erdi
    'nin 'nde 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda Manchester United'ı 4-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, daha sonra çıktığı Manchester (2-1), Zorya (2-0) ve Feyenoord (1-0) mücadelelerini kazandı. Krasnodar'a 1-0 yenilen Kanarya, hem rövanş için avantaj yakalayamadı hem de 3 maçlık galibiyet serisi bitti.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:33
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