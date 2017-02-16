Advocaat’ın en uçta kimi görevlendireceği merak konusu Hücum sisteminde Emenike, defans durumunda Sow olacak
Persie'nin götürülmediği Rusya deplasmanında teknik direktör Dick Advocaat'ın hücum gücünü kimlerden kuracağı merak konusu. Kafasında iki seçenek olan Hollandalı çalıştırıcı, orta sahayı ya Ozan Tufan, Mehmet Topal ve Josef'ten kurup savunma amaçlı bu üçlünün önüne Alper, Lens ve Sow'u koyacak; ya da Ozan'ın yerine Alper'i çekerek solda Sow'u, ilerde de Emenike'yi oynatacak.
Sarı-lacivertli takım, ikinci ihtimalle sahaya çıkması halinde daha ofansif bir kadroyla mücadele edecek. Dün akşam yapılan antrenmanın ardından yardımcılarıyla son toplantısını yapan Advocaat'ın son kararını maç öncesi vereceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli takım, ikinci ihtimalle sahaya çıkması halinde daha ofansif bir kadroyla mücadele edecek. Dün akşam yapılan antrenmanın ardından yardımcılarıyla son toplantısını yapan Advocaat'ın son kararını maç öncesi vereceği ifade edildi.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Ya Sow ya Emenike haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.