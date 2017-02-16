 Ya Sow ya Emenike – Fotomaç – 16 Şubat 2017 Sow ya " /> Sow ya " />
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Ya ya

    Ya Sow ya Emenike

    Advocaat’ın en uçta kimi görevlendireceği merak konusu Hücum sisteminde , defans durumunda olacak

    Persie'nin götürülmediği Rusya deplasmanında teknik direktör Dick Advocaat'ın hücum gücünü kimlerden kuracağı merak konusu. Kafasında iki seçenek olan Hollandalı çalıştırıcı, orta sahayı ya Ozan Tufan, Mehmet Topal ve Josef'ten kurup savunma amaçlı bu üçlünün önüne Alper, Lens ve 'u koyacak; ya da Ozan'ın yerine Alper'i çekerek solda Sow'u, ilerde de 'yi oynatacak.

    Sarı-lacivertli takım, ikinci ihtimalle sahaya çıkması halinde daha ofansif bir kadroyla mücadele edecek. Dün akşam yapılan antrenmanın ardından yardımcılarıyla son toplantısını yapan Advocaat'ın son kararını maç öncesi vereceği ifade edildi.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:28
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