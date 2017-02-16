 Taraftara uyarı – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Taraftara uyarı

    Taraftara uyarı

    Fenerbahçe, Krasnodar maçını izleyecek sarı-lacivertli taraftarlara fair- play uyarısında bulundu.

    Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, taraftarlara, provokasyonlara karşı dikkatli olunması ikazında bulunurken, sahaya girilmemesi, yabancı madde atılmaması, siyası içerikli pankart ve slogan kullanılmaması ve 90 dakika sadece takıma destek verilmesi istendi. Aksi hallerde kulübün maddi ve manevi anlamda büyük cezalarla karşı karşıya kalacağı hatırlatıldı.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
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