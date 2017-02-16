Taraftara uyarı
Fenerbahçe, Krasnodar maçını izleyecek sarı-lacivertli taraftarlara fair- play uyarısında bulundu.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, taraftarlara, provokasyonlara karşı dikkatli olunması ikazında bulunurken, sahaya girilmemesi, yabancı madde atılmaması, siyası içerikli pankart ve slogan kullanılmaması ve 90 dakika sadece takıma destek verilmesi istendi. Aksi hallerde kulübün maddi ve manevi anlamda büyük cezalarla karşı karşıya kalacağı hatırlatıldı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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