 Statta evlendiler – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Statta evlendiler

    Statta evlendiler

    Fenerbahçe- Manchester United maçında tanışan Duygu Karaaslan ve Engin Can çifti, Ülker Stadı'nda kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

    Çiftlerin, Ülker Stadı'nda evlenme isteklerini Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a ilettiği, Salman'ın da başkan Aziz Yıldırım ile görüşerek, onay aldıktan sonra nikahı Ülker Stadı'nda kıydığı bildirildi. Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya da törende nikah şahitliği yaptı. Vefa Salman, başkan Aziz Yıldırım'a yardımları için teşekkür etti.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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