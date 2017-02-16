Statta evlendiler
Fenerbahçe- Manchester United maçında tanışan Duygu Karaaslan ve Engin Can çifti, Ülker Stadı'nda kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.
Çiftlerin, Ülker Stadı'nda evlenme isteklerini Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a ilettiği, Salman'ın da başkan Aziz Yıldırım ile görüşerek, onay aldıktan sonra nikahı Ülker Stadı'nda kıydığı bildirildi. Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya da törende nikah şahitliği yaptı. Vefa Salman, başkan Aziz Yıldırım'a yardımları için teşekkür etti.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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