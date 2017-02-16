Saygı duymalı
Advocaat'ın yardımcısı Mario Been, Groningen'e karşı yedek kalmasına isyan eden Dirk Kuyt'a tavsiyede bulundu.
Tecrübeli futbol adamı, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Kuyt, teknik direktörünün kararına saygı duymalı. Buna karşılık hocasının da Kuyt'ın bir değer olduğunu kubül etmesi gerekir" dedi. Hollanda basını, 36 yaşındaki Dirk Kuyt'ın Feyenoord'un teknik direktörü Van Bronckhorst'un 4 hücum oyuncusu için 5 veya 6'ncı seçeneğe gerilediğini yazdı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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