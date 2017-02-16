Advocaat'ın yardımcısı Mario Been, Groningen'e karşı yedek kalmasına isyan eden Dirk Kuyt'a tavsiyede bulundu.

Tecrübeli futbol adamı, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Kuyt, teknik direktörünün kararına saygı duymalı. Buna karşılık hocasının da Kuyt'ın bir değer olduğunu kubül etmesi gerekir" dedi. Hollanda basını, 36 yaşındaki Dirk Kuyt'ın Feyenoord'un teknik direktörü Van Bronckhorst'un 4 hücum oyuncusu için 5 veya 6'ncı seçeneğe gerilediğini yazdı.