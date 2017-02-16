 Saygı duymalı – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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HEPSİ
    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Saygı duymalı

    Saygı duymalı

    Advocaat'ın yardımcısı Mario Been, Groningen'e karşı yedek kalmasına isyan eden Dirk Kuyt'a tavsiyede bulundu.

    Tecrübeli futbol adamı, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Kuyt, teknik direktörünün kararına saygı duymalı. Buna karşılık hocasının da Kuyt'ın bir değer olduğunu kubül etmesi gerekir" dedi. Hollanda basını, 36 yaşındaki Dirk Kuyt'ın Feyenoord'un teknik direktörü Van Bronckhorst'un 4 hücum oyuncusu için 5 veya 6'ncı seçeneğe gerilediğini yazdı.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:31
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