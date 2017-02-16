 Rusları seviyor – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Rusları seviyor

    Rusları seviyor

    Rus takımlarıyla 4. kez eşleşen , 6 kez karşılaştığı Rus ekiplerine karşı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

    Bu eşleşmelerde ?10 gol atıp, kalesindeki 7 gol gördü. Sarı-lacivertli takım, dış sahada Rus takımlarıyla yaptığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgiyle ayrıldı ve galibiyet alamadı.

    AVRUPA'DA 215. SINAV
    , Krasnodar maçıyla Avrupa kupalarındaki 215. maçına çıkacak. 214 maçta 80 galibiyet, 43 beraberlik ve 91 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 269 gol atarken, kalesinde 318 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde 48 maça çıkan Kanarya, bu kulvarda 27 galibiyet, 13 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

    YARI FİNAL GÖRDÜ
    UEFA Avrupa Ligi'ne 25. kez katılan Fenerbahçe bu kupadaki en büyük başarısını 2012-13 sezonunda yarı finale kalarak yaşadı. Grup maçlarını 13 puanla lider bitiren sarı-lacivertliler, son 32 turunda BATE Borisov, son 16'da Viktoria Plzen çeyrek finalde ise Lazio'yu eledikten sonra yarı finalde Portekiz takımı Benfica'ya elenmişti.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:24
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