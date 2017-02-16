Rusları seviyor
Rus takımlarıyla 4. kez eşleşen Fenerbahçe, 6 kez karşılaştığı Rus ekiplerine karşı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Bu eşleşmelerde ?10 gol atıp, kalesindeki 7 gol gördü. Sarı-lacivertli takım, dış sahada Rus takımlarıyla yaptığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgiyle ayrıldı ve galibiyet alamadı.
AVRUPA'DA 215. SINAV
Fenerbahçe, Krasnodar maçıyla Avrupa kupalarındaki 215. maçına çıkacak. 214 maçta 80 galibiyet, 43 beraberlik ve 91 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 269 gol atarken, kalesinde 318 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde 48 maça çıkan Kanarya, bu kulvarda 27 galibiyet, 13 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
YARI FİNAL GÖRDÜ
UEFA Avrupa Ligi'ne 25. kez katılan Fenerbahçe bu kupadaki en büyük başarısını 2012-13 sezonunda yarı finale kalarak yaşadı. Grup maçlarını 13 puanla lider bitiren sarı-lacivertliler, son 32 turunda BATE Borisov, son 16'da Viktoria Plzen çeyrek finalde ise Lazio'yu eledikten sonra yarı finalde Portekiz takımı Benfica'ya elenmişti.
AVRUPA'DA 215. SINAV
Fenerbahçe, Krasnodar maçıyla Avrupa kupalarındaki 215. maçına çıkacak. 214 maçta 80 galibiyet, 43 beraberlik ve 91 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 269 gol atarken, kalesinde 318 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde 48 maça çıkan Kanarya, bu kulvarda 27 galibiyet, 13 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
YARI FİNAL GÖRDÜ
UEFA Avrupa Ligi'ne 25. kez katılan Fenerbahçe bu kupadaki en büyük başarısını 2012-13 sezonunda yarı finale kalarak yaşadı. Grup maçlarını 13 puanla lider bitiren sarı-lacivertliler, son 32 turunda BATE Borisov, son 16'da Viktoria Plzen çeyrek finalde ise Lazio'yu eledikten sonra yarı finalde Portekiz takımı Benfica'ya elenmişti.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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