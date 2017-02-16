Önce Avrupa
Advocaat: Seçim yapmak gerekse Avrupa kupası kazanmayı tercih ederim‘. UEFA’yı mı kazanmak yoksa Beşiktaş’ı mı yakalamak istersiniz?’ sorusuna bu yanıtı veren Hollandalı çalıştırıcı, Krasnodar karşısında tur için iyi bir skor almak istediklerini kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar karşısında iyi bir sonuç alarak tur için avantaj sağlamak istediklerini söyledi. Gol yemememin önemli olduğunu vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, "Bu maç bizim için çok önemli. İyi konsantre olmak ve iyi bir skor almak zorundayız. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hücum ve kontratak arasında bir oyun tercih edeceğiz" dedi. Rusya'da liglerin tatil olmasının dezavantaj olmadığını da belirten Advocaat, "Krasnodar önce Dubai'de sonra İspanya'da kamp yaptı. Son 10 günde toplam 4 maç yaptılar ve bu maça da hazır durumdalar" ifadesini kullandı.
BURSA'DAN İYİYDİK
Büyük maçları daha iyi oynadıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Bursaspor maçında aldığımız beraberlik iyi bir skor olmadı. Çünkü sahada biz daha iyiydik" yorumunu yaptı. Advocaat, bir gazetecinin 'UEFA Ligi'ni mi kazanmak yoksa Beşiktaş'ı mı yakalamak istersiniz?' sorusuna ise, "Her ikisini de yapmak isterim ama tek seçenek sorulursa ben UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim. Gelecek yıl da Süper Ligi" yanıtını verdi.
VAN PERSİE 'FİT' OLMALI!
Advocaat, Robin van Persie'yi 90 dakikayı çıkaracak kapasitede olmadığı için kadroya almadığını belirterek, "Bizimle olmamasının sebebi antrenman yapacak olması. Daha fazla fit olacak. Bu yüzden Türkiye'de kaldı" dedi.
Emre BOL
BURSA'DAN İYİYDİK
Büyük maçları daha iyi oynadıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Bursaspor maçında aldığımız beraberlik iyi bir skor olmadı. Çünkü sahada biz daha iyiydik" yorumunu yaptı. Advocaat, bir gazetecinin 'UEFA Ligi'ni mi kazanmak yoksa Beşiktaş'ı mı yakalamak istersiniz?' sorusuna ise, "Her ikisini de yapmak isterim ama tek seçenek sorulursa ben UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim. Gelecek yıl da Süper Ligi" yanıtını verdi.
VAN PERSİE 'FİT' OLMALI!
Advocaat, Robin van Persie'yi 90 dakikayı çıkaracak kapasitede olmadığı için kadroya almadığını belirterek, "Bizimle olmamasının sebebi antrenman yapacak olması. Daha fazla fit olacak. Bu yüzden Türkiye'de kaldı" dedi.
Emre BOL
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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