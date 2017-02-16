F.Bahçe bana dünyanın kapılarını açtı
Jose Fernandao, Fenerbahçe'ye transfer olmasının kariyerinin en önemli olayı olduğunu söyledi.
Fox Sports'a konuşan Brezilyalı forvet, "Fenerbahçe bana dünyanın kapılarını açtı. 30 yaşına yaklaşmış bir oyuncunun hala üst seviyede transfer yapabileceğini kanıtladım. Bunun sadece Avrupa'da değil Brezilya'da da örnekleri var" dedi.
Fernandao yakaladığı bu fırsatı değerlendirebilmek için kendime çok daha fazla dikkat ettiğini de vurgulayarak, "Bu seviyede kalmayı başarmam gerek" ifadesini kullandı.
Fernandao yakaladığı bu fırsatı değerlendirebilmek için kendime çok daha fazla dikkat ettiğini de vurgulayarak, "Bu seviyede kalmayı başarmam gerek" ifadesini kullandı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
F.Bahçe bana dünyanın kapılarını açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.