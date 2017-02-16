 F.Bahçe bana dünyanın kapılarını açtı – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    F.Bahçe bana dünyanın kapılarını açtı

    F.Bahçe bana dünyanın kapılarını açtı

    Jose , Fenerbahçe'ye transfer olmasının kariyerinin en önemli olayı olduğunu söyledi.

    Fox Sports'a konuşan Brezilyalı forvet, "Fenerbahçe bana dünyanın kapılarını açtı. 30 yaşına yaklaşmış bir oyuncunun hala üst seviyede transfer yapabileceğini kanıtladım. Bunun sadece Avrupa'da değil Brezilya'da da örnekleri var" dedi.

    Fernandao yakaladığı bu fırsatı değerlendirebilmek için kendime çok daha fazla dikkat ettiğini de vurgulayarak, "Bu seviyede kalmayı başarmam gerek" ifadesini kullandı.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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