Dikkatli olmalıyız
Skrtel'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkacak olan Roman Neustadter, Krasnodar'ın takım halinde iyi iş çıkarttığını, dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Advocaat ile basın toplantısına katılan Rus savunmacı, "Kendi oyunumuzu oynamalıyız. Oynayacağım için mutluyum. Benim için bu maç iyi bir şans. Umarım bildiklerimizi sahaya yansıtır ve iyi bir sonuç elde ederiz" dedi.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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