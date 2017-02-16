 Dikkatli olmalıyız – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Dikkatli olmalıyız

    Dikkatli olmalıyız

    Skrtel'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkacak olan , Krasnodar'ın takım halinde iyi iş çıkarttığını, dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

    ile basın toplantısına katılan Rus savunmacı, "Kendi oyunumuzu oynamalıyız. Oynayacağım için mutluyum. Benim için bu maç iyi bir şans. Umarım bildiklerimizi sahaya yansıtır ve iyi bir sonuç elde ederiz" dedi.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
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