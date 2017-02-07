 Röveşata maçı getirdi – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Röveşata maçı getirdi

    Röveşata maçı getirdi

    Sow’un 49. dakikadaki ‘bisiklet vuruşu’ gol olmadı ama Güneş’i endişelendirdi. 51’de için tehdit olan Talisca çıktı, yerine stoper Mitrovic girdi.

    'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 devirdiği derbide taktiği belirledi!.. Dusko Tosic'in atılmasıyla ilk yarıyı 10 kişi tamamlayan Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş 2. devreye oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Ancak 49. dakikada Moussa Sow'un röveşatası direkte patlayınca siyah-beyazlı takımın hocası bu kararından vazgeçti. Bu pozisyondan sadece 2 dakika sonra Güneş, Fenerbahçe kalesini en çok tehdit eden isim olan Talisca'yı kenara çekip yerine stoper Mitrovic'i sahaya sürdü. Bu değişikliğin ardından Beşiktaş'ın oyun planı bozulurken, Fenerbahçe oyuna daha çok hakim olmaya başladı. Kısaca Sow'un röveşatası gol olmasa da etkisini hissettirdi.

    BİZE SERİ GEREK
    Sow maç sonrası şöyle konuştu: Güzel bir zaferdi. Şimdi ligde seri galibiyetler elde etmeliyiz.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:12
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