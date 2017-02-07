 Hernanes, Çin’e gidiyor – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    , Çin’e gidiyor

    Hernanes, Çin’e gidiyor
    Kanarya'nın transfer döneminde uzun süre peşinden koşturup kadrosuna katamadığı Hernanes, Çin'in yolunu tutuyor. Hebei China Fortunes'in transferi için 10 milyon euro'ya Juventus'la el sıkıştığı öğrenildi. Kısa süre içinde açıklanacak.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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