Hasılat müjdesi

F.Bahçe, Beşiktaş'ı yenerek kupada çeyrek finale kalırken maç hasılatının yüzde 60'ını da almaya hak kazandı. 36 bin taraftarın izlediği mücadelenin gelirinin yüzde 60'lık bölümü Kanarya'nın kalan kısmı da Beşiktaş'ın kasasına girecek.