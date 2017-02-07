 Hasılat müjdesi – Fotomaç – 07 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hasılat müjdesi

    Hasılat müjdesi
    F.Bahçe, Beşiktaş'ı yenerek kupada çeyrek finale kalırken maç hasılatının yüzde 60'ını da almaya hak kazandı. 36 bin taraftarın izlediği mücadelenin gelirinin yüzde 60'lık bölümü Kanarya'nın kalan kısmı da Beşiktaş'ın kasasına girecek.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hasılat müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.