 Devlere geçit yok – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Devlere geçit yok

    Devlere geçit yok

    bu sezon ezeli rakipleriyle oynadığı 4 maçta da gol yemedi Kaleci Volkan bu 360 dakikada sadece 3 önemli kurtarış yaptı.

    Rakamlar yalan söylemez... Kanarya, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile bu sezon çıktığı 4 maçta da kalesinde gol görmedi. Sarı- lacivertliler sıkı savunma taktiğiyle değil gol yemek, önemli pozisyonlar da vermedi. Fstats verilerine göre 4 büyük maçın 3'ünü galibiyetle kapatan F.Bahçe'de kaleci Volkan Demirel'in önemli kurtarış sayısı sadece üç... Kadıköy'deki ve derbilerinde "Yere yatmadım" diyen tecrübeli eldiveni zorlayacak bir şut gelmedi. 3-0 kazanılan Trabzonspor deplasmanında 1 önemli kurtarışı olan Volkan, Beşiktaş derbisinde de 2 topu engelledi.



    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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