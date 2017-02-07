 Cristian Baroni 2. Lig’e – Fotomaç – 07 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    2. Lig’e

    Cristian Baroni 2. Lig’e
    Sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde tribünlerin sevgilisi olan Cristian Baroni küme düşüyor. Artık kariyerinin sonlarına gelen Brezilyalı yıldız, 'ta aradığını bulamadı. 2. Lig ekibi Avai'ye gidiyor. Baroni de bu transfere sıcak bakıyor.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cristian Baroni 2. Lig’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.