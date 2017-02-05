Taktik değiştir
Advocaat, rakiplerin çözdüğü Lens’e hatalarını gösteren bir flash bellek hazırlatıp, “Ferdi oynama, farklı şeyler dene” dedi.
Ligin ikinci yarısındaki Adanaspor, Başakşehir ve Kayseri maçlarında gol ve asist üretemeyen Jeremain Lens'e Advocaat'an hem uyarı hem tavsiye geldi. Hollandalı yıldıza, atağa kalkarken kaptırdığı topların yer aldığı bir flash bellek hazırlatıp veren tecrübeli hocanın, "Hep aynı şekilde çalım atıyorsun.
Artık rakipler bunları ezberledi. İkili kademeyle etkinliğini bitiriyorlar. Senin kalitendeki bir futbolcunun saha içinde başka çözümler bulması gerekiyor. İkiye bir yap, içeri kat et, farklı şeyler dene" dediği bildirildi. Maçlarda yaptığı hataları 'flash bellek'ten izleyen Jeremain'in, Beşiktaş maçında çok farklı bir Lens izletme sözü verdiği öğrenildi.
Artık rakipler bunları ezberledi. İkili kademeyle etkinliğini bitiriyorlar. Senin kalitendeki bir futbolcunun saha içinde başka çözümler bulması gerekiyor. İkiye bir yap, içeri kat et, farklı şeyler dene" dediği bildirildi. Maçlarda yaptığı hataları 'flash bellek'ten izleyen Jeremain'in, Beşiktaş maçında çok farklı bir Lens izletme sözü verdiği öğrenildi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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