 Taktik değiştir – Fotomaç – 05 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Taktik değiştir

    Taktik değiştir

    , rakiplerin çözdüğü Lens’e hatalarını gösteren bir flash bellek hazırlatıp, “Ferdi oynama, farklı şeyler dene” dedi.

    Ligin ikinci yarısındaki Adanaspor, Başakşehir ve Kayseri maçlarında gol ve asist üretemeyen Jeremain Lens'e 'an hem uyarı hem tavsiye geldi. Hollandalı yıldıza, atağa kalkarken kaptırdığı topların yer aldığı bir flash bellek hazırlatıp veren tecrübeli hocanın, "Hep aynı şekilde çalım atıyorsun.

    Artık rakipler bunları ezberledi. İkili kademeyle etkinliğini bitiriyorlar. Senin kalitendeki bir futbolcunun saha içinde başka çözümler bulması gerekiyor. İkiye bir yap, içeri kat et, farklı şeyler dene" dediği bildirildi. Maçlarda yaptığı hataları 'flash bellek'ten izleyen Jeremain'in, Beşiktaş maçında çok farklı bir Lens izletme sözü verdiği öğrenildi.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taktik değiştir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.