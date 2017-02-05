Şubat ayı ‘kader’ ayı

F.Bahçe için şubat ayı kader niteliği taşıyor. Kupada bugün Beşiktaş ile 'tamam mı, devam mı' maçına çıkacak sarı-lacivertliler; 11 Şubat'ta Bursa (D), 16 Şubat'ta Krasnodar (D), 19'unda K.Paşa, 22'sinde Krasnodar, 26 Şubat'ta G.Antep (D) ile karşılaşacak. Sonuçlar lig+kupalarda rotayı çizecek.