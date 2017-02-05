 Şubat ayı ‘kader’ ayı – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Şubat ayı ‘kader’ ayı

    Şubat ayı ‘kader’ ayı
    F.Bahçe için şubat ayı kader niteliği taşıyor. Kupada bugün Beşiktaş ile 'tamam mı, devam mı' maçına çıkacak sarı-lacivertliler; 11 Şubat'ta Bursa (D), 16 Şubat'ta Krasnodar (D), 19'unda K.Paşa, 22'sinde Krasnodar, 26 Şubat'ta G.Antep (D) ile karşılaşacak. Sonuçlar lig+kupalarda rotayı çizecek.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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