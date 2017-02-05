Şubat ayı ‘kader’ ayı
F.Bahçe için şubat ayı kader niteliği taşıyor. Kupada bugün Beşiktaş ile 'tamam mı, devam mı' maçına çıkacak sarı-lacivertliler; 11 Şubat'ta Bursa (D), 16 Şubat'ta Krasnodar (D), 19'unda K.Paşa, 22'sinde Krasnodar, 26 Şubat'ta G.Antep (D) ile karşılaşacak. Sonuçlar lig+kupalarda rotayı çizecek.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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