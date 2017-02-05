 ''Gün bugündür'' – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    ''Gün bugündür''

    ''Gün bugündür''

    ''Hollandalı hoca, kupada ‘çeyrek finale’ yükselmenin lige de olumlu yansıyacağını hatırlattı. İşte zafer planı: Kartal’ın orta sahadaki pas trafiğini durdur, galibiyete uzan.''

    son 16 turunda bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de galibiyet planı belli oldu. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini orta sahada etkisiz kılarak sonuca gitmeyi hedefleyecek. Teknik direktör Advocaat, hafta boyunca Samandıra'da yapılan idmanlarda bu yöndeki çalışmalara ağırlık verdi.

    HER TOPA BAS, PRES YAP
    Hollandalı hocanın, oyuncularına, "'ın en güçlü yeri orta sahası. Buradaki pas trafiğini engellersek işimiz kolaylaşır. Her topa basın, pres yapın" dediği öğrenildi. Advocaat ayrıca turun önemine de dikkat çekerek, "Kazanırsak bu bizim için moral ve yeni başlangıç olur. Lige de olumlu yansır. Beşiktaş'a Vodafone Arena'da ilk yenilgiyi tattırmak da önemli" ifadelerini kullandığı belirlendi.

    PERSİE VE SOW iLK 11'DE
    Sarı-lacivertli takımın ilk 11'i de şekillendi. Afrika Kupası'ndan dönen Moussa Sow ve Robin van Persie büyük olasılıkla sahada olacak. hücumda iki sistem üzerinde durdu. İlkinde sol kanatta Sow, sağda Lens, forvette Van Persie, arkalarında Ozan, Mehmet Topal ve Josef görev aldı. Bu akşam sahada da bu tertibin yer alacağı ifade ediliyor.

    FERNANDAO KULÜBEYE!
    Advocaat'ın denediği diğer sistemde kanatlarda Alper ile Lens, forvette Sow var. Van Persie 10 numara oynarken, ön liberoda Souza ve Topal yer alıyor. Son dönemde düşüş yaşayan Fernandao iki sistemde de yedek soyunacak.


    Emre BOL
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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