Alacaklar ödendi
Sarı-lacivertli yönetim, derbi öncesi takıma para dopingi yaptı.
Futbolcuların birikmiş alacakları hesaplarına yatırıldı. Kulüpte kimsenin tek kuruşunun kalmadığı öğrenildi. Prim ve transfer maaşları ödenen oyuncuların morali Beşiktaş maçı öncesi tavan yaptı.
SON PROVA YAPILDI
Kanarya, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamlayıp, tesislerde kampa girdi. Samandıra'daki son çalışmada maç taktiğinin denendiği bildirildi. Sakatlığı süren Salih ile idman eksiği bulunan Volkan Şen kadroda yer almayacak.
SON PROVA YAPILDI
Kanarya, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamlayıp, tesislerde kampa girdi. Samandıra'daki son çalışmada maç taktiğinin denendiği bildirildi. Sakatlığı süren Salih ile idman eksiği bulunan Volkan Şen kadroda yer almayacak.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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