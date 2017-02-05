 Alacaklar ödendi – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Alacaklar ödendi

    Alacaklar ödendi

    Sarı-lacivertli yönetim, derbi öncesi takıma para dopingi yaptı.

    Futbolcuların birikmiş alacakları hesaplarına yatırıldı. Kulüpte kimsenin tek kuruşunun kalmadığı öğrenildi. Prim ve transfer maaşları ödenen oyuncuların morali Beşiktaş maçı öncesi tavan yaptı.

    SON PROVA YAPILDI
    Kanarya, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamlayıp, tesislerde kampa girdi. Samandıra'daki son çalışmada maç taktiğinin denendiği bildirildi. Sakatlığı süren Salih ile idman eksiği bulunan Volkan Şen kadroda yer almayacak.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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