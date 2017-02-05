 5 yıl sonra taraftarıyla – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    5 yıl sonra taraftarıyla

    5 yıl sonra taraftarıyla

    F.Bahçeli taraftarlar 5 yıl sonra bir derbiyi deplasmanda izleyecek. 2 bin Kanarya, takımlarını yalnız bırakmayacak.

    'daki maçta 5 yılı aşkın süre sonra Fenerbahçe taraftarı da yer alacak. Sarı-lacivertliler, derbilerde deplasman yasağı gelmeden önce son olarak Beşiktaş'la 27 Ekim 2011'de oynanan maçta tribünde yer almıştı. Bin 928 gün sonra yine bir Beşiktaş derbisiyle deplasman hasreti dindirilmiş olacak.

    Fenerbahçeli taraftarlar için misafir tribünde ayrılan 2 bin biletin tamamı satıldı. Bileti olan taraftarlar saat 15.30'da Ülker Stadı'nın önünde toplanacak. Buradan kulübün tahsis ettiği otobüslerle polis eşliğinde Beşiktaş'a götürülecek. Taraftarlar otobüslere alınmadan üst araması yapılacak ve elektronik biletleri kontrol edilecek.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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