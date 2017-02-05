5 yıl sonra taraftarıyla
F.Bahçeli taraftarlar 5 yıl sonra bir derbiyi deplasmanda izleyecek. 2 bin Kanarya, takımlarını yalnız bırakmayacak.
Vodafone Arena'daki maçta 5 yılı aşkın süre sonra Fenerbahçe taraftarı da yer alacak. Sarı-lacivertliler, derbilerde deplasman yasağı gelmeden önce son olarak Beşiktaş'la 27 Ekim 2011'de oynanan maçta tribünde yer almıştı. Bin 928 gün sonra yine bir Beşiktaş derbisiyle deplasman hasreti dindirilmiş olacak.
Fenerbahçeli taraftarlar için misafir tribünde ayrılan 2 bin biletin tamamı satıldı. Bileti olan taraftarlar saat 15.30'da Ülker Stadı'nın önünde toplanacak. Buradan kulübün tahsis ettiği otobüslerle polis eşliğinde Beşiktaş'a götürülecek. Taraftarlar otobüslere alınmadan üst araması yapılacak ve elektronik biletleri kontrol edilecek.
Fenerbahçeli taraftarlar için misafir tribünde ayrılan 2 bin biletin tamamı satıldı. Bileti olan taraftarlar saat 15.30'da Ülker Stadı'nın önünde toplanacak. Buradan kulübün tahsis ettiği otobüslerle polis eşliğinde Beşiktaş'a götürülecek. Taraftarlar otobüslere alınmadan üst araması yapılacak ve elektronik biletleri kontrol edilecek.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
5 yıl sonra taraftarıyla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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