 U21’ler tek golle güldü – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    U21’ler tek golle güldü

    U21’ler tek golle güldü
    , 19. hafta mücadelesinde Kayserispor'a şans tanımadı. Deplasmanda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında rakip fileleri havalandıran Ali Benlioğlu, sarı-lacivertlileri zafere taşıdı. Kanarya bu galibiyetle puanını 47'ye çıkarırken, zirvedeki yerini de korumayı başardı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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