U21’ler tek golle güldü
Fenerbahçe U21 Takımı, 19. hafta mücadelesinde Kayserispor'a şans tanımadı. Deplasmanda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında rakip fileleri havalandıran Ali Benlioğlu, sarı-lacivertlileri zafere taşıdı. Kanarya bu galibiyetle puanını 47'ye çıkarırken, zirvedeki yerini de korumayı başardı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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