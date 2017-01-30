 Herkes onu konuştu – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Herkes onu konuştu

    Herkes onu konuştu
    Kayseri yenilgisinin ardından twitterda en çok konuşulan isim 'di. F.Bahçe'nin efsane oyuncusu Alex'in tercümanlığını yapan Güzel maçın ardından, "Şu Fenerbahçemizde başarısızlığın hesabını herkes verdi. Bir kişi hariç... Yazık..." yazdı. Bu tweet gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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