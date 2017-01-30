F.Bahçe’nin belalıları!

Kadir Has Stadı'nda dün iki kez ağları havalandıran Güray Vural ile bir gol atan Welliton, Fenerbahçe'nin adeta kabusu oldu. Güray, sarı-lacivertlilere karşı kariyerindeki 5. golünü atarken, Brezilyalı yıldız futbolcu da ligin ilk yarısında 3-3 biten karşılaşmada iki kez Volkan Demirel'i avlamıştı.