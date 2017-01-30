 F.Bahçe’nin belalıları! – Fotomaç – 30 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe’nin belalıları!

    F.Bahçe’nin belalıları!
    Kadir Has Stadı'nda dün iki kez ağları havalandıran Güray Vural ile bir gol atan Welliton, Fenerbahçe'nin adeta kabusu oldu. Güray, sarı-lacivertlilere karşı kariyerindeki 5. golünü atarken, Brezilyalı yıldız futbolcu da ligin ilk yarısında 3-3 biten karşılaşmada iki kez Volkan Demirel'i avlamıştı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe’nin belalıları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.