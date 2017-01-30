F.Bahçe’nin belalıları!
Kadir Has Stadı'nda dün iki kez ağları havalandıran Güray Vural ile bir gol atan Welliton, Fenerbahçe'nin adeta kabusu oldu. Güray, sarı-lacivertlilere karşı kariyerindeki 5. golünü atarken, Brezilyalı yıldız futbolcu da ligin ilk yarısında 3-3 biten karşılaşmada iki kez Volkan Demirel'i avlamıştı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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