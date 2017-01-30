''Çözümü biliyorum''
F.Bahçe’nin hocası, “Problemin kaynağını biliyorum, çözüm yolunu da biliyorum. Ama bir teknik direktör olarak buna açıklama bulamıyorum” dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, teknik heyet ve takım olarak nasıl devam edecekleri ve neler yapacaklarıyla ilgili düşünmeleri gerektiğini belirterek, "Problemin kaynağını biliyorum, çözüm yolunu da biliyorum ama burada bunu basının önünde paylaşmak çok da doğru değil" dedi. Takviye gerektiğini ve taleplerini yönetime ilettiğini belirten Hollandalı hoca, şöyle devam etti:
NASIL AÇIKLAYABİLİRİZ?
"Bizim başka oyunculara ihtiyacımız var. Daha kaliteli isimleri buraya getirmeye ihtiyacımız var. Kulübümüz bize yardımcı olmak için her şeyi yapıyor. Her türlü çalışmayı denediler ama aslında bence çözüm şu anda bu da değil. Nasıl açıklayabiliriz bilmiyorum. Ben bir teknik direktör olarak buna bir açıklama bulamıyorum" diye konuştu. Advocaat, F.Bahçe'nin oyun planında ileride baskı kurmak olmadığını ancak oyuncularının hazırlanan planın dışında işler yaptığını belirtti.
ÇOK BOŞLUK VERDİK
Dick Advocaat, yola nasıl devam edecekleri konusunda düşünmeleri gerektiğini belirterek, "Bizim taktik çalışmalarımızda ileride basmak yok. Bugün oyuncularım, Fernandao başta olmak üzeri ileride basmaya çalıştı. Arkada çok boşluk verdik" dedi.
NASIL AÇIKLAYABİLİRİZ?
"Bizim başka oyunculara ihtiyacımız var. Daha kaliteli isimleri buraya getirmeye ihtiyacımız var. Kulübümüz bize yardımcı olmak için her şeyi yapıyor. Her türlü çalışmayı denediler ama aslında bence çözüm şu anda bu da değil. Nasıl açıklayabiliriz bilmiyorum. Ben bir teknik direktör olarak buna bir açıklama bulamıyorum" diye konuştu. Advocaat, F.Bahçe'nin oyun planında ileride baskı kurmak olmadığını ancak oyuncularının hazırlanan planın dışında işler yaptığını belirtti.
ÇOK BOŞLUK VERDİK
Dick Advocaat, yola nasıl devam edecekleri konusunda düşünmeleri gerektiğini belirterek, "Bizim taktik çalışmalarımızda ileride basmak yok. Bugün oyuncularım, Fernandao başta olmak üzeri ileride basmaya çalıştı. Arkada çok boşluk verdik" dedi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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