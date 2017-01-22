Başkan Yıdırım son antrenmanı izledi

Kanarya, hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertliler ardından taktik denemeler gerçekleştirdi. İdman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Ayrıca, başkan Aziz Yıldırım da yöneticiler de antrenmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdiler.