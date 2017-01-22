 Başkan Yıdırım son antrenmanı izledi – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Başkan Yıdırım son antrenmanı izledi

    Başkan Yıdırım son antrenmanı izledi
    Kanarya, hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertliler ardından taktik denemeler gerçekleştirdi. İdman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Ayrıca, başkan Aziz Yıldırım da yöneticiler de antrenmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdiler.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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