Farfan iddiası
Peru’dan önemli bir transfer haberi ortaya atıldı. Libero Gazetesi, Fenerbahçe’nin bonservisi elinde olan yıldız futbolcu ile ilgilendiğini ve transferde ufak pürüzlerin kaldığını yazdı
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine her geçen gün farklı bir isim geliyor. Sarı-lacivertliler için dün de ortaya atılan oyuncu Jefferson Farfan'dı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Jazire Abu Dhabi forması giyen 32 yaşındaki Perulu oyuncunun Fenerbahçe'ye yakın olduğu ileri sürüldü. Bu futbolcunun ülkesi Peru'da yayınlanan Libero Gazetesi, "Fenerbahçe'nin hocası Advocaat, Farfan'ı takımında görmek istiyor" yazdı.
3 AYDIR OYNAMIYOR
BONSERVİSİ elinde olan Farfan, 15 Ekim 2016'da Abu Dhabi ile çıktığı lig maçında oynadıktan sonra ülkesine dönerken, bu süreçte yalnızca bireysel idmanlar yaptı. Ayrıca haberde yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak baktığı belirtildi. Ülkesinde Lima formasıyla profesyonelliğe adım atan Farfan, PSV Eindhoven, Schalke 04 formaları da giydi.
3 AYDIR OYNAMIYOR
BONSERVİSİ elinde olan Farfan, 15 Ekim 2016'da Abu Dhabi ile çıktığı lig maçında oynadıktan sonra ülkesine dönerken, bu süreçte yalnızca bireysel idmanlar yaptı. Ayrıca haberde yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak baktığı belirtildi. Ülkesinde Lima formasıyla profesyonelliğe adım atan Farfan, PSV Eindhoven, Schalke 04 formaları da giydi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Farfan iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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