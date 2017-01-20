 Farfan iddiası – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    iddiası

    Farfan iddiası

    Peru’dan önemli bir transfer haberi ortaya atıldı. Libero Gazetesi, Fenerbahçe’nin bonservisi elinde olan yıldız futbolcu ile ilgilendiğini ve transferde ufak pürüzlerin kaldığını yazdı

    Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine her geçen gün farklı bir isim geliyor. Sarı-lacivertliler için dün de ortaya atılan oyuncu Jefferson 'dı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Jazire Abu Dhabi forması giyen 32 yaşındaki Perulu oyuncunun Fenerbahçe'ye yakın olduğu ileri sürüldü. Bu futbolcunun ülkesi Peru'da yayınlanan Libero Gazetesi, "Fenerbahçe'nin hocası Advocaat, Farfan'ı takımında görmek istiyor" yazdı.

    3 AYDIR OYNAMIYOR
    BONSERVİSİ elinde olan Farfan, 15 Ekim 2016'da Abu Dhabi ile çıktığı lig maçında oynadıktan sonra ülkesine dönerken, bu süreçte yalnızca bireysel idmanlar yaptı. Ayrıca haberde yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak baktığı belirtildi. Ülkesinde Lima formasıyla profesyonelliğe adım atan Farfan, PSV Eindhoven, Schalke 04 formaları da giydi.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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