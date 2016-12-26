10 numara Kanarya
Spor Toto Basketbol Ligi’nde bordo-mavili ekibi mağlup eden sarı-lacivertliler ligdeki 10. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe’de 20 sayı atan Datome galibiyete katkı sağladı.
Fenerbahçe Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, Trabzonspor Medical Park'ı evinde 20 sayı farkla 98-78 yendi. Sarı-lacivertliler böylece ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Trabzonspor Medical Park 8. kez mağlup oldu. Fenerbahçe'de Datome 20, Nunnally 16 ve Ahmet 15 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Maçın en skorer ismi ise Trabzonspor'dan 22 sayı kaydeden Hardy oldu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
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