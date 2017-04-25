 A. Efes, öne geçme peşinde – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    A. Efes, öne geçme peşinde

    A. Efes, öne geçme peşinde

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisinin üçüncü maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

    Lacivert-beyazlı ekiple Olympiakos arasındaki mücadele, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

    Ligde normal sezonu 6. sırada bitiren ve play-off turunda, 3. Olympiakos'un rakibi olan Anadolu Efes, ilk iki karşılaşma sonunda saha avantajını lehine çevirmeyi bildi. İlk iki karşılaşmayı deplasmanda oynayan lacivert-beyazlı ekip, birinci maçta rakibine 87-72 mağlup olmasına rağmen, ikinci mücadeleyi 73-71 kazandı.

    Serinin ikinci maçı sonunda durumu 1-1 yapan Anadolu Efes, saha avantajını da bu şekilde elde etti. Lacivert-beyazlılar, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde rakibi karşısında 2-1 öne geçecek. 28 Nisan Cuma günü bir kez daha İstanbul'da rakibini konuk edecek Anadolu Efes, evindeki karşılaşmaları kazanırsa THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalacak.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:28
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