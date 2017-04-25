A. Efes, öne geçme peşinde
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisinin üçüncü maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.
Ligde normal sezonu 6. sırada bitiren ve play-off turunda, 3. Olympiakos'un rakibi olan Anadolu Efes, ilk iki karşılaşma sonunda saha avantajını lehine çevirmeyi bildi. İlk iki karşılaşmayı deplasmanda oynayan lacivert-beyazlı ekip, birinci maçta rakibine 87-72 mağlup olmasına rağmen, ikinci mücadeleyi 73-71 kazandı.
Serinin ikinci maçı sonunda durumu 1-1 yapan Anadolu Efes, saha avantajını da bu şekilde elde etti. Lacivert-beyazlılar, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde rakibi karşısında 2-1 öne geçecek. 28 Nisan Cuma günü bir kez daha İstanbul'da rakibini konuk edecek Anadolu Efes, evindeki karşılaşmaları kazanırsa THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalacak.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 13:28
- Hakan Çalhanoğlu imzayı attı
Toplam 1
Yorum
Ahmet Mutluluklar dileriz ... Hakan hadi oğlum göster Performansını ;) ;)
- Kolay maç yok
Toplam 5
Yorum
Gokhan Inler nerde? Hocanin saçmaladigi bir maç oldu. Gokhan Inler'i ne diye oynatmaz anlayan beri gelsin.
- Adana acılı Kartal TATlı (Talisca-Aboubakar-Tosic)
Toplam 15
Yorum
Gokhan Inler nerde? Ya! Senol hocam, senin bu Gokha Inler ile ne alip veremedigin var ya! Sacma span tercihler yapacagina su adami oynatsana.
A. Efes, öne geçme peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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